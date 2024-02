Italia in testa: così la quinta in Serie A vede la Champions

AS ROMA NOTIZIE – Due vittorie casalinghe (Lazio e Milan) e un pareggio in trasferta (Roma). Le coppe europee sono tornate e le italiane si sono rese subito protagoniste, scrive oggi la Gazzetta dello Sport.

E, oltre ad aumentare le speranze di passaggio del turno, i buoni risultati hanno fatto sì che l’Italia sia balzata in testa al ranking Uefa. Una notizia importante, perché nel nuovo formato della Champions League 2024-25 ci sarà spazio per due squadre in più.

L’Italia, infatti, guida con 14.714 punti, inseguita da Germania (13.928), Inghilterra (13.875) e Spagna (12.937). Non solo, la Serie A è il campionato con più squadre ancora in Europa: ben sette.

Se, come ci auguriamo, la A dovesse portare cinque squadre in Champions, la volata per andare in Europa si allargherebbe in automatico alla settima in classifica, che andrebbe in Conference, con sesta e vincitrice della Coppa Italia in Europa League.

Fonte: Gazzetta dello Sport