Paredes torna al centro della Roma grazie alla cura De Rossi

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La palma di migliore in campo in Olanda è l’apice di un periodo felice per Leandro Paredes, diventato finalmente il regista che mancava come il pane a questa Roma specie dopo l’addio turbolento di Matic.

Merito del lavoro duro del ragazzo, un campione del mondo che forse era stato un po’ sottovalutato negli ultimi anni. Piedi buoni, visione di gioco ma anche garra tipica degli argentini, Paredes ha beneficiato dell’arrivo di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma e del cambiamento radicale di gioco apportato dal tecnico.

Con DDR si è tornati a giocare con il 4-3-3, ma soprattutto a predicare in campo un calcio offensivo dove il movimento senza palla e l’aggressione degli spazi è diventata fondamentale. Con tanti calciatori che ora si muovono per occupare l’area avversaria, Paredes è tornato a essere fondamentale nel gioco della squadra.

Il calciatore monoritmo, apatico e lento della prima parte di stagione ha lasciato spazio ad un regista moderno, che sa quando giocare ad un tocco o salire palla al piede, smistare il gioco e dettare il ritmo. La Roma sorride e ora se lo tiene stretto.

Fonti: Il Messaggero / Il Tempo