Roma, scatta l’ora di Baldanzi

AS ROMA NEWS – Tommaso Baldanzi si prepara a vivere l’emozione di giocare titolare con la Roma. Domani pomeriggio a Frosinone sarà l’ex Empoli, arrivato a Trigoria durante il finale di un mercato invernale sorprendente, a partire dal primo minuto in un reparto, quello offensivo, ritoccato dopo le fatiche di coppa.

A fargli spazio sarà Paulo Dybala, sempre impiegato da quando c’è De Rossi sulla panchina giallorossa: la Joya sta ritrovando la condizione migliore ora che gli infortuni muscolari sembrano avergli dato un po’ di tregua. Contro i ciociari il campione del mondo partirà dalla panchina, pronto a subentrare nella ripresa.

Il neo allenatore giallorosso, che ha scelto di non parlare in conferenza stampa alla vigilia del match, prepara altri cambi per la partita di domani dello Stirpe (fischio d’inizio ore 18): Kristensen e Angelino torneranno ad agire sulle fasce, a centrocampo torna Cristante, in attacco El Shaarawy.

Resta da capire se De Rossi concederà o meno un turno di riposo a Romelu Lukaku: il belga ha ritrovato il gol al De Kuip, vorrebbe giocare anche domani, ma il tecnico di Ostia potrebbe anche decidere di tenerlo fuori in vista della gara di ritorno contro il Feyenoord di giovedì prossimo. A quel punto toccherebbe ad Azmoun guidare l’attacco in un reparto completamente rinnovato.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Corriere dello Sport / Il Romanista / Il Tempo