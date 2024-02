FROSINONE-ROMA: le ultime dai campi, le probabili formazioni e il meteo del match

NOTIZIE AS ROMA – Daniele De Rossi ha appena reso noto le convocazioni per la partita di domani contro il Frosinone: Evan Ndicka non partirà con la squadra, mentre sarà a disposizione Chris Smalling.

In difesa però dovrebbe giocare Huijsen al posto di Llorente, mentre sulle fase spazio a Kristensen (o Celik) a destra con Angelino che torna titolare a sinistra. A centrocampo invece Cristante torna titolare con Paredes e Pellegrini.

In attacco tocca Baldanzi, schierato titolare al posto di Dybala, con El Shaarawy e Lukaku (favorito su Azmoun) a completare il tridente. In porta Svilar insidia Rui Patricio, ma il portoghese dovrebbe partire ancora favorito.

QUI FROSINONE – Emergenza in difesa per Eusebio Di Francesco, che dovrà affidarsi alla coppia Monterisi-Okoli nel mezzo, mentre terzini agiranno Lirola e Valeri. A centrocampo Mazzitelli e Harroui svolgeranno il ruolo di intermedi, mentre la regia sarà affidata a Barrenechea.

Qualche rebus da sciogliere in attacco: come prima punta dovrebbe giocare Cheddira, insidiato dal giovane Kaio Jorge, mentre Seck e Soulè giocheranno sugli esterni nel 4-3-3 dell’ex Di Francesco.

IL METEO DEL MATCH – Cielo sereno o poco nuvoloso sopra Frosinone per la giornata di domani, il clima sarà mite con la temperatura che si aggirerà intorno ai 14 gradi per l’inizio del match.

LE PROBABILI FORMAZIONI – Queste dunque le probabili formazioni di Frosinone-Roma, gara che si giocherà domenica 18 febbraio alle 18, diretta tv su DAZN:

FROSINONE (4-3-3): Turati, Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri, Mazzitelli, Barrenechea, Harroui, Seck, Cheddira, Soulè.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio, Kristensen, Mancini, Huijsen, Angelino, Cristante, Paredes, Pellegrini, Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini