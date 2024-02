ULTIME DA TRIGORIA – Si rivede Ndicka, ok Smalling. Contro il Frosinone nuove rotazioni per De Rossi (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Dopo il pareggio di ieri sera ottenuto sul campo del Feyenoord, la Roma è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria in vista della partita di domenica pomeriggio (ore 18) contro il Frosinone.

Seduta di scarico per i calciatori che hanno giocato titolari ieri con gli olandesi, per tutti gli altri invece normale allenamento in campo. Da segnalare il rientro di Evan Ndicka al Fulvio Bernardini dopo il successo in Coppa d’Africa: da valutarne le condizioni per la gara contro i ciociari. Oggi il difensore non si è allenato con la squadra.

Prosegue il periodo di abbondanza per il tecnico giallorosso: l’unico indisponibile è al momento solo Tammy Abraham, il cui rientro è previsto per il mese prossimo. L’inglese sta ultimando la fase propedeutica al ritorno in gruppo. Ok Smalling, che ha giocato la partitella caratterizzata dal gran gol di Angelino.

Il video dell’allenamento di oggi, con un gran gol di Angelino! 🎯#ASRoma pic.twitter.com/kHqPztnm8y — AS Roma (@OfficialASRoma) February 16, 2024

Contro il Frosinone sono attesi nuovi cambi nell’undici giallorosso: Smalling potrebbe tornare a giocare, ma è difficile che possa partire dall’inizio, più probabile invece la presenza di Angelino a destra e di uno tra Kristensen e Celik sulle fasce. A centrocampo rientra Cristante, in attacco dovrebbe essere arrivato il momento di Baldanzi dal primo minuto.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

