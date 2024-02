Opta: Liverpool favorito per la vittoria dell’Europa League, seguito da Bayer e Atalanta. Per la Roma solo l’1.5% di possibilità

NOTIZIE AS ROMA – Il portale di statistiche Opta ha pubblicato uno studio sulle probabilità di vittoria dell’Europa League 2023/24 da parte dei club partecipanti e la grande favorita è il Liverpool con il 30.5% di possibilità.

Il podio è completato da Bayer Leverkusen (19.2%) e Atalanta (7.5%), mentre il Milan è sesto con 5.7%.Poche chance per la Roma, posizionata all’undicesimo posto con l’1.5% di possibilità di vittoria.

I giallorossi sono leggermente favoriti sul Feyenoord per il passaggio del turno (51.9%), mentre per la qualificazione ai quarti di finale c’è il 22.1% di probabilità, per l’accesso alla semifinale il 9.7% e alla finale il 3.8%.