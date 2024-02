“ON AIR!” – PIACENTINI: “De Rossi si è già meritato la conferma”, PRUZZO: “Feyenoord alla portata, Roma da sei”, FOCOLARI: “Ma Mou cosa aveva fatto a Rotterdam?”, CASANO: “Zalewski splendida plusvalenza”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Sono molto soddisfatto della partita di ieri, ma c’è una cosa che mi ha dato molto fastidio ed è l’ammonizione di Bove…sei diffidato, hai Cristante che era pronto a entrare, e tu fai quel fallo a centrocampo senza motivo… Svilar? Probabilmente dopo ieri si merita una chance da titolare, anche se non ho mai visto un portiere che fa un’uscita alta e poi casca a terra per i crampi… ”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se devi andare a prendere Palladino e non Xabi Alonso, allora mi tengo Daniele De Rossi il prossimo anno. Se quello deve essere il profilo, e cioè gente “normale”, per me De Rossi ha dato già delle risposte. Lui ripristinando la normalità che ti deve appartenere, e cioè vincere contro Salernitana, Cagliari e Verona, provare a giocartela con l’Inter, e provare a passare il turno contro una squadra più o meno del tuo livello…beh allora a me ha dato già la risposta che mi aspettavo. Se me lo chiedi, io ti dico che gli farei già firmare il prolungamento del contratto…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Zalewski piccola delusione, lo avevo visto entrare sempre bene. Questa è la differenza tra partire titolare e subentrare. Anche Baldanzi non l’ha mai sfiorata, anche se ha giocato pochi minuti speravo che qualche contrasto lo vincesse…Svilar essendo più giovane è molto più reattivo di Rui Patricio, ma non c’è tutta questa differenza, non parliamo di un portiere da 8 e uno da 5. Svilar fa qualche parata, ma non è uno che mi dà la sensazione di uno in grado di prendersi una maglia da titolare…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Zalewski? Per me è una splendida plusvalenza, credo che sia in cottura per portare denaro alla Roma… Domenica contro il Frosinone si potrebbe anche optare per un tridente formato da Baldanzi, Azmoun ed El Shaarawy, un attacco che avrebbe velocità e imprevedibilità, anche considerando che il Frosinone ha la difesa in emergenza…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “La Roma ora ha delle idee, ha questo fraseggio e poi cerca l’uomo tra le linee e va in area con tanti giocatori. Questa squadra giocando a tre da tanti anni, ha i due esterni che tendono a non stringere perchè ragionano ancora da difesa a tre. Zalewski? A me non convince proprio in quel ruolo di esterno alto, secondo me dovesti lavorarci da intermedio di centrocampo…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Azmoun sicuramente ci servirà, ma Lukaku ha la storia dalla sua parte e qualche gol lo ha fatto…380 gol…Azmoun sarà pure bravo, ma nel calcio ci sono le categorie. Il calcio di De Rossi è propositivo, quello di Mourinho invece era più difensivo. Ma il risultato è uguale, perchè, fate pure gli scongiuri, col Feyenoord passi… Gli olandesi non erano male, hanno fatto anche una buona partita nonostante le assenze, ma come cambi cambi, alla fine la vinci all’Olimpico…I migliori? Paredes e Svilar, che ha fatto un paio di uscite che Rui Patricio non fa mai… Karsdorp? Era scarso con Fonseca, lo era con Mourinho e lo è con De Rossi: forse sarà da cambiare…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “La Roma sta bene dal punto di vista agonistico e di corsa, sarà merito di De Rossi, ma io credo che il merito sia anche di Mourinho che fa una preparazione fisica precisa per far volare la squadra in questo momento della stagione, quando si entra nel vivo delle coppe europee…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Ottimo il risultato, sono straconvinto che la Roma all’Olimpico la potrà vincere. Il Feyenoord è una squadra ostica, ma non insormontabile. Ieri a fine primo tempo potevi stare 2 a 0. La cosa che mi è piaciuta, e che da un certo punto di vista mi fa arrabbiare, è la rinascita di alcuni giocatori: Paredes sembra un altro rispetto a inizio stagione, Pellegrini corre dappertutto e non casca più per terra…la squadra si vede che ha voglia. Purtroppo però ci sono delle amnesie, la squadra a sprazzi incredibilmente si ferma, ha dei blackout in cui viene messa sotto incredibilmente…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Bene la Roma, le do un 6,5 abbondante. Ha giocato una buona partita su un campo difficilissimo. Il Feyenoord è molto forte in casa, sul quel campo ci aveva perso la Roma l’anno scorso e anche la Lazio, ma non è altrettanto bravo fuori casa e quindi penso che la Roma abbia un piede agli ottavi… Ma Mourinho che aveva fatto a Rotterdam l’anno scorso? Ha vinto 5 a 0? Ora la Roma è una squadra che gioca a calcio. A fine partita Mourinho sarebbe stato capace di dirti che Llorente era un traditore… La Roma ha giocato una partita buona e ha pareggiato su un campo difficilissimo…ma ragazzi, basta co sto Mourinho…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Alla Roma io do sei, il Feyenoord mi è sembrato un avversario alla portata. Se giocavi una partita migliore nell’arco dei novanta minuti la potevi chiudere all’andata. Bene il primo tempo, ma la Roma ha anche rischiato di andare sotto. Nel secondo tempo ha reagito, ha trovato il pareggio, ma poi si è solo difesa, per cui la sufficienza mi pare il voto giusto. Il reparto difensivo fa acqua, la Roma dietro non gioca di reparto. De Rossi si prende sempre le responsabilità e io non l’ho mai sentito da un allenatore, in campo ci vanno i calciatori… Pronostico di Frosinone-Roma? Due…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Complimenti alla Roma, anche per me è da 6,5. Giocare nello stadio del Feyenoord è difficilissimo. La Roma ora ha buonissime possibilità, ma non si deve distrarre perchè se prende un gol poi diventa un problema…De Rossi si prende sempre le responsabilità? Forse perchè la squadra era abituata a un allenatore che non se le prendeva mai… A me la cosa che più piace è che De Rossi ha portato la Roma ad avere una testa nuova, a giocare un calcio propositivo, e che ha un allenatore che dice ai calciatori che sono forti, e non che sono scarsi e che se si perde è sempre colpa loro…”

