Una Fiorentina a tinte giallorosse: con De Rossi allenatore anche Florenzi e Aquilani

AS ROMA NOTIZIE – Una fetta di Roma a Firenze. Nonostante le smentite di Commisso, necessarie visto che la stagione è ancora in corso, la probabilità di vedere Daniele De Rossi come prossimo allenatore della Fiorentina è più che concreta. Lo riferisce l’edizione odierna de Il Tempo (M. Vitelli).

E con lui anche altri due ex giallorossi potrebbero seguirlo nella sua nuova avventura. Il primo già si trova lì: è Alberto Aquilani, attuale collaboratore tecnico della Fiorentina. Il secondo potrebbe essere Alessandro Florenzi, giocatore che i viola stanno seguendo con grande interesse.

Il terzino non resterà a Valencia ed è molto difficile che possa tornare alla Roma. Il procuratore Lucci è stato avvistato nel centro tecnico dei viola a conferma di come l’interesse dei toscani sia concreto. E se a Florenzi, Aquilani e De Rossi aggiungiamo anche l’attuale ds Daniele Pradè si nota come la Fiorentina potrebbe diventare molto presto una colonia di ex giallorossi.

Fonte: Il Tempo