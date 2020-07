Non solo Under. Il Napoli vuole Veretout e pensa a degli scambi per convincere la Roma

AS ROMA CALCIOMERCATO – Non solo Cengiz Under. Il Napoli, che stasera affronterà la Roma al San Paolo, ha nel mirino anche Jordan Veretout, il centrocampista francese che sembra piacere tanto a Gattuso.

La Roma è disposta a cedere l’attaccante turco, e la trattativa con i partenopei è avviata, mentre lo stesso non può dirsi per quanto riguarda il mediano ex Fiorentina: Fonseca lo considera un pilastro del reparto centrale e non vuole perderlo.

Il Napoli intanto pensa a chiudere l’affare Under, ma per riuscirci preferirebbe abbassare il prezzo richiesto inserendo una contropartita tecnica. Hysaj, terzino destro albanese, potrebbe essere una pedina interessante, ma non è escluso che nella trattativa possa finirci qualcun’altro.

Fonte: Gazzetta dello Sport