Cengiz Under al Napoli, affare in chiusura. Alla Roma 30 milioni di euro

ULTIME NEWS AS ROMA – Cengiz Under va al Napoli, l’affare è in chiusura. La notizia di calciomercato viene lanciata in questi minuti da Giulio Cardone, giornalista de La Repubblica, che su Twitter annuncia il trasferimento del turco all’ombra del Vesuvio.

Alla Roma finiranno 30 milioni di euro. L’addio di Under era nell’aria ormai da settimane, tanto che Fonseca aveva deciso di non utilizzarlo praticamente più da quando la squadra era tornata a giocare dopo lo stop causato dall’emergenza Coronavirus.

Il Napoli non ha mai mollato la presa, e ora si appresta a chiudere per Cengiz Under. La Roma invece si prepara alla prima cessione con relativa plusvalenza: l’attaccante turco era sbarcato nella Capitale per 13,5 milioni di euro nell’estate del 2017. A distanza di tre anni Under sta per salutare, fruttando quasi tre volte quello che è stato pagato.