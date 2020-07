The Sun: “Roma interessata a Lingard”

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Roma interessata a Jesse Lingard. La notizia di mercato arriva dal quotidiano inglese “The Sun“, che racconta come i giallorossi abbiano chiesto informazioni per il jolly offensivo inglese del Manchester United.

Lingard, 27 anni, è ormai sempre più lontano dai Red Devils e la Roma, con il Borussia Moenchengladbach, ha mostrato l’interesse per il calciatore. Avanti a tutti però ci sarebbe il Newcastle visto che starebbe considerando addirittura di formulare un’offerta concreta per l’attaccante.

Jesse Lingard è finito fuori dal giro dei titolari di Solskjaer sia a causa del suo scarso stato di forma sia per l’esplosione di Bruno Fernandes, arrivato nel mercato di gennaio e autore di un finale di stagione impressionante. Da qui la possibilità di una cessione durante il prossimo mercato estivo.

Fonte: The Sun