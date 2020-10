La Roma “tifa” Under e Kluivert e spera nelle plusvalenze pesanti

AS ROMA NOTIZIE – La Roma terrà particolarmente sotto controllo i suoi due giovani esterni offensivi su cui aveva puntato forte in passato ma che col passare delle settimane si sono un po’ persi: si tratta di Justin Kluivert e Cengiz Under.

Entrambi i calciatori sono stati ceduti durante il mercato appena concluso, ma nessuno dei due a titolo definitivo: il turco infatti è finito al Leicester in prestito con diritto di riscatto mentre l’olandese a titolo temporaneo, senza alcuna clausola aggiuntiva per l’eventuale acquisto dei tedeschi.

La Roma è spettatrice interessata delle stagioni dei due calciatori: la speranza è che sia Under che Kluivert riescano ad esprimere all’estero le loro potenzialità. Cengiz infatti potrebbe convincere gli inglesi a riscattarlo per i 25 milioni pattuiti, generando una corposa plusvalenza per le casse dei capitolini.

Stessi dicasi per Justin: se l’olandese figlio d’arte dovesse esplodere in Germania, un po’ com’è successo con Patrik Schick, la Roma non avrebbe difficoltà a rivenderlo, al Lipsia o a qualche altro club europeo, sistemando un bilancio che necessita plusvalenze per mettersi a posto.

Gialloorossi.net – F. Turacciolo