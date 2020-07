Under, un agente rivela: “Su di lui non solo il Napoli ma anche un grandissimo club europeo”

CALCIOMERCATO AS ROMA NEWS – Su Cengiz Under non c’è solo il Napoli. Forse per questo la Roma ora sta provando a tirare sul prezzo come riferito da alcuni quotidiani oggi in edicola.

Sull’attaccante turco c’è infatti la concorrenza di un top club europeo. Parola di Misrad Turkan, stretto collaboratore di Fali Ramadani, procuratore che cura gli interessi del giocatore. Queste le sue parole a ntvspor.net:

“Su Cengiz non c’è solo il Napoli. Non posso fare nomi, ma attualmente su di lui c’è il pressing di un importantissimo club europeo. L’unico obiettivo del ragazzo però, al momento, è quello di concentrarsi ad aiutare la Roma a raggiungere i suoi obiettivi per queste ultime partite della stagione. Poi penseremo a prendere la strada migliore per lui“.