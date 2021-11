VENEZIA-ROMA: le probabili formazioni, il meteo del match e dove vederla in TV

AS ROMA NEWS – Con Pellegrini recuperato in extremis, Mourinho ritrova un calciatore fondamentale per lo sviluppo del gioco della Roma ma perde tutti i terzini sinistri a disposizione: dopo la lesione muscolare di Vina, oggi Calafiori ha accusato un risentimento alla coscia.

Contro il Venezia quindi giocherà Mancini con Kumbulla al suo fianco e Ibanez spostato a sinistra. In mezzo al campo tornerà ad agire Cristante al fianco di Veretout, considerato che Darboe, Villar e Diawara non convincono del tutto il tecnico portoghese.

L’attacco invece vedrà El Shaarawy sfilare la maglia da titolare a un opaco Mkhitaryan. Sulla trequarti torna Pellegrini, mentre a destra sarà confermato Zaniolo. In attacco tocca di nuovo a Abraham che continua ad avere la piena fiducia di Mourinho nonostante le ultime deludenti prestazioni.

IL METEO DEL MATCH – Cielo nuvoloso sopra Venezia previsto per domani, non sono attese precipitazioni. Per il fischio d’inizio la temperatura attesa si aggirerà intorno ai 14 gradi.

DOVE VEDERLA IN TV – Queste dunque le probabili formazioni di Venezia-Roma, gara di campionato di Serie A che si giocherà domenica 7 novembre 2021 alle ore 12:30, diretta tv su DAZN e Sky Sport:

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Busio, Ampadu; Aramu, Henry, Okereke. All.: Zanetti.

A disp.: Maenpaa, Modolo, Ebuehi, Svoboda, Molinaro, Heymans, Schnegg, Tessmann, Kiyine, Peretz, Sigurdsson, Forte.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Ibanez; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Tripi, Villar, Diawara, Bove, Carles Perez, Mkhitaryan, Shomurodov, Borja Mayoral, Felix.

ARBITRO: Aureliano di Bologna

Guardalinee: Bottegoni, Fiore

Quarto uomo: Serra

VAR: Fabbri

AVAR: Preti

Giallorossi.net – A. Fiorini