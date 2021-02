VERETOUT: “Abbiamo giocato bene, ma non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo continuare così, il campionato si giocherà fino alla fine”

AS ROMA NEWS – Jordan Veretout parla a Sky Sport al termine di Juventus-Roma. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena giocata all’Allianz Stadium:

Voi belli, ma loro fanno gol.

Penso che oggi abbiamo fatto una buona partita, abbiamo fatto il nostro gioco ma non siamo riusciti a segnare. Loro con 2-3 occasioni hanno segnato due gol. Dobbiamo continuare così, siamo sulla buona strada. Già da domenica prossima dobbiamo ripartire, il campionato si giocherà fino alla fine.

Sta diventando un limite non vincere con le grandi?

No, oggi abbiamo giocato contro una grande squadra ed è sempre difficile. Penso che abbiamo fatto bene oggi e con fiducia, ma mancava l’ultimo passaggio per fare gol. Dobbiamo lavorare su questo e già domenica prossima abbiamo una partita importante.

Pirlo ha detto di aver fatto la partita che la Roma ha disputato all’andata.

Sì, all’andata siamo andati più in contropiede e oggi al contrario. Sappiamo giocare il nostro gioco e abbiamo fatto bene fino agli ultimi metri. Dobbiamo lavorare sulla finalizzazione. Oggi avremmo potuto vincere, abbiamo avuto occasioni e siamo sempre arrivati nella loro area. Ma loro hanno fatto gol e noi no.