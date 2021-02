JUVENTUS-ROMA 2-0: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Altra sconfitta della Roma, battuta due a zero dalla Juventus. I giallorossi faticano a essere pericolosi dalle parti di Szczesny e a fare la differenza sono le giocate di Ronaldo. Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai calciatori giallorossi scesi in campo all’Allianz Stadium e al tecnico portoghese Paulo Fonseca:

Pau Lopez 5 – Il tiro di Ronaldo è angolato, ma lo spagnolo non è nemmeno un mostro di reattività. La Roma ha un problema in porta, questo ormai è evidente.

Mancini 6,5 – Dalle sue parti Morata combina poco, lasciando al collega portoghese di affondare dalla parte opposta. Provvidenziali un paio di chiusure in area. Sempre reattivo e determinato, uno dei migliori in campo oggi.

Ibanez 4,5 – Si perde Ronaldo e lo lascia libero di battere in porta in occasione del gol. Nella ripresa si fa gol da solo per anticipare il portoghese. Serata no per il brasiliano.

Kumbulla 5 – Soffre molto le giocate di Cristiano Ronaldo, e non sembra in grado di arginarlo.

Karsdorp 5 – Il solito: si limita a coprire. Ma le volte che attacca non riesce mai a incidere. Troppo timido. Dal 76′ Bruno Peres 6 – Crossa molto meglio del suo collega di reparto, dando più vivacità alla fascia nell’ultimo quarto d’ora.

Villar 6,5 – Gioca con grande personalità, distribuendo palloni senza che nessuno riesca mai a togliergli la sfera dai piedi. Non meritava il cambio. Dal 62′ Diawara 5,5 – Combina poco.

Veretout 6 – Partenza sprint che sembra promettere bene, poi pian piano si assesta su livelli intermedi. Batte una quantità mostruosa di calci d’angolo, non sempre benissimo.

Cristante 5 – Gioca in posizione più avanzata. A parte un gran destro che sfiora l’incrocio, non crea granché, facendo sentire l’assenza di Pellegrini. Pochi inserimenti, poca qualità nelle giocate. Dal 62′ Carles Perez 5,5 – Uno dei pochissimi a tirare in porta. Poi evidenzia i soliti limiti.

Spinazzola 6 – Buona prova per dinamismo e continuità di spinta, anche se non riesce quasi mai a sfondare davvero. Ma i suoi compagni lo aiutano poco.

Mkhitaryan 6,5 – Prova ad accendere la luce con qualche fiammata, ma nel primo tempo sbatte sul muro eretto dai bianconeri. Predica nel deserto.

Borja Mayoral 5 – Stavolta si perde nella morsa d Chiellini e Bonucci, che lo rendono inoffensivo. Dal 62′ Dzeko 6 – Più pungente dello spagnolo, soprattutto nel gioco aereo.

PAULO FONSECA 5 – La sua squadra gioca discretamente, ma non tira mai in porta per oltre 70 minuti, e questo è un segnale che non può essere ignorato. Così come il fatto di perdere sempre contro le grandi. Oggi contro una Juve non al massimo si poteva fare meglio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini