SERIE A: grande rimonta del Torino sull’Atalanta: da 3-0 a 3-3. Lo Spezia passa a Sassuolo (1-2)

ALTRE NOTIZIE – Dopo la vittoria dell’Inter di ieri sera per due a zero sul campo della Fiorentina, nei match delle 15 di questo pomeriggio spicca il pareggio per 3 a 3 tra Atalanta e Torino al termine di un match incredibile.

Dopo un avvio a senso unico, i bergamaschi si ritrovano 3 a 0 dopo 20 minuti di gioco: segnano Ilicic, Gosens e Muriel. La partita sembra finita, ma ecco che esce il vecchio cuore granata.

Prima dell’intervallo vanno in rete Belotti (dopo un rigore respinto da Gollini) e poi Bremer. Nella ripresa prima Singo scheggia la traversa, poi Miranchuk colpisce il palo. Ma nel finale arriva il gol di Bonazzoli che completa la clamorosa rimonta del Torino.

Vince anche lo Spezia sul campo del Sassuolo, sempre più in crisi: vantaggio iniziale di Caputo, poi Erlic e Gyasi operano il sorpasso per il due a uno finale in favore dei liguri.

Giallorossi.net – G. Pinoli