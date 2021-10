VERETOUT: “Andiamo allo Stadium per vincere. Mourinho ha trasmesso una nuova mentalità. Rigori? Tutta questione di testa”

AS ROMA NEWS – Il centrocampista francese Jordan Veretout ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni: “La partita contro la Juventus vale tre punti. Noi giochiamo sempre per vincere e andremo a Torino con questo obiettivo. Sarà una bella sfida ma alla fine vale tre punti, noi giochiamo sempre per vincere”.

Dopo sette giornate di campionato la Roma è quarta in classifica con 15 punti. Fondamentale è il contributo dato da José Mourinho al gruppo: “Abbiamo un allenatore che ha vinto quasi tutto – sottolinea Veretout – e questo conta. Vincere partite come quelle contro la Juventus sarebbe importante. Con Mourinho lavoriamo molto bene, ci ha trasmesso una nuova mentalità. In allenamento diamo il doppio per soddisfarlo e continuando a seguirlo possiamo arrivare in alto”.

Vincere. Una gioia che il centrocampista ha vissuto con la Francia, trionfando in Nations League: “Sono molto contento di aver vinto un trofeo con la mia nazionale – le sue parole – è una cosa favolosa. Sono con il gruppo da poco tempo ma sto molto bene. Vincere un trofeo con la Francia è la cosa più bella“.

La testa ora è alla Roma: “Arriviamo da una stagione difficile – ammette il giallorosso – ora dobbiamo continuare a giocare con la fiducia che stiamo dimostrando sul campo, restare tranquilli e andare avanti così. Abbiamo un mese difficile, già pensiamo alla Juve e vedremo poi per il resto della stagione. L’anno scorso non abbiamo vinto contro le big del campionato. Spero che quest’anno si possa fare di più”.

Lo Special One incide in panchina, Veretout lo fa sul campo. Sono 22 i gol in 91 presenze da titolare con la Roma: “L’inserimento è una delle mie qualità – ammette – mi piace arrivare in area partendo da lontano. Mi piace fare assist e fare gol. Ora sto segnando con continuità ma posso fare ancora meglio e spero di segnare ancora di più”.

Anche su rigore, una delle sue specialità: “Mi alleno tutti i giorni a calciarli, provo a stare tranquillo quando metto la palla sul dischetto. Sono concentrato, è un gioco psicologico con il portiere avversario. Serve restare sereni. Alla fine penso che se sbaglio non è un dramma. Un giorno mi succederà sicuramente di sbagliare un rigore ma se c’è la fiducia prendo la palla con la giusta calma e voglio sempre fare gol“.