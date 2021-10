Benatia: “Occhio alla Roma, c’è anche lei per lo scudetto. Avere un allenatore come Mou è una fortuna incredibile”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Medhi Benatia, ex difensore di Roma e Juventus, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica (F. Ferrazza) in vista del big match di domenica sera. Di seguito uno stralcio della stessa:

“La Roma di Mourinho? La vedo molto bene. Purtroppo ha perso il derby, dove forse meritava qualcosa di diverso, ma c’è entusiasmo, la città sappiamo com’è e Mou appena arrivato ha dato qualcosa di importante. Hanno perso Dzeko, un top player, ma Abraham è bravo, Pellegrini sta bene e Zaniolo sta tornando al top. Lui e Chiesa, con Barella, sono i fuoriclasse di questa generazione”.

Diplomazia a parte, Benatia, che partita sarà questo Juve-Roma?

“Non avrà un valore diverso da quello che ha ogni anno. Sarà come sempre una sfida importante tra due piazze importanti d’Italia. La Juve non sta attraversando bel periodo, probabilmente perché riparte da un ciclo nuovo e bisogna dare un po’ di tempo alla squadra e ad Allegri, che conosce bene club e ambiente. Serve pazienza”.

Che sfida sarà tra Mourinho e Allegri?

“Sono due grandi tecnici, in due hanno vinto tantissimo, ma, parliamoci chiaro, non ho mai visto un allenatore segnare al novantatreesimo, mai visto un allenatore fare una scivolata per evitare un gol, quindi alla fine i giocatori sono quelli che vanno in campo. Certo, con due maestri così in panchina, qualcosa in più possono dare”.

Che partita si aspetta?

“Molto offensiva. Uno degli uomini chiave può essere Dybala, se giocherà: è un fuoriclasse assoluto frenato solo da problemi fisici. Ma mi aspetto una gara da protagonista da Chiesa, che crea sempre pericolo, mentre nella Roma dico Pellegrini e Abraham”.

Cosa aggiunge Mourinho alla Roma?

“Mourinho è uno che aggiunge tantissimo, è uno che sa vincere, arriva e porta trofei, è uno degli allenatori al mondo in attività che ha vinto di più, dà qualcosa in più ai giocatori. Anche dopo mille panchine ha ancora l’entusiasmo di un allenatore di 30 anni. Passione infinita. Io ho avuto la fortuna di incontrarlo e di parlarci un po’ in Qatar, e si capisce subito che è un grande allenatore, che respira calcio e per un giocatore trovare un allenatore così è una fortuna incredibile”.

Chi vede favorita per lo scudetto?

“L’Inter sembra avere qualcosa in più, ma la Juventus può sempre tornare e la Roma di Mou è da tenere d’occhio perché se c’è un allenatore che sa come si fa è proprio José”.