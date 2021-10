AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 13 ottobre 2021:

Ore 11:15 – SOLD OUT IL SETTORE OSPITI PER JUVE-ROMA – Ci sarà il tutto esaurito nel settore dedicato ai tifosi della Roma allo Juventus Stadium domenica sera. Nonostante il prezzo di 57 euro più commissione, sono stati venduti anche gli ulteriori 762 biglietti messi a disposizione dopo l’ampliamento della capienza consentita al 75%.

Ore 9:30 – ANCHE LA JUVE SU ZAKARIA – Juventus-Roma, anche sul mercato. I bianconeri si sarebbero iscritti alla corsa a Denis Zakaria, centrocampista spesso accostato ai giallorossi negli ultimi mesi. Lo svizzero sarebbe uno dei tre giocatori al vaglio della Juve per la mediana insieme a Tchouameni e Axel Witsel. Lo riferisce Tuttosport.

Ore 9:00 – PELLEGRINI OK PER LA JUVE, DUBBIO VINA – Lorenzo Pellegrini colpito nella notte tra lunedì e martedì da un attacco febbrile, ma il giocatore ieri stava già meglio e non è in dubbio per la Juventus. Shomurodov sostituirà Abraham in caso di forfait, mentre Vina sarà valutato al momento del suo rientro in Italia: se darà l’ok, giocherà lui.

Ore 8:00 – ABRAHAM SI FA MALE, ROMA IN ALLARME – Problema alla caviglia per Tammy Abraham negli ultimi minuti di Inghilterra-Ungheria. Il giocatore oggi farà ritorno a Trigoria per sottoporsi alle cure dello staff medico giallorosso. Si teme uno stop che rischia di fargli saltare Juventus-Roma, ma anche i prossimi decisivi impegni di campionato. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

