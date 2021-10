ABRAHAM: “Sto bene, penso di poter giocare contro la Juventus”. Per l’attaccante un trauma contusivo alla regione calcaneare (VIDEO!)

AS ROMA NEWS – Tammy Abraham è finalmente sbarcato a Roma dopo aver perso il volo che lo avrebbe dovuto riportare nella Capitale nel pomeriggio.

L’attaccante giallorosso, sbarcato a Fiumicino solo nella serata di oggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto significative sulle sue condizioni fisiche.

“Sto bene, penso di poter giocare contro la Juventus”, le parole del centravanti inglese rilasciate ai cronisti presenti allo scalo e riportare da Jacopo Aliprandi del Corriere dello Sport su Twitter.

🚨Eccolo (finalmente)! Tammy #Abraham dopo aver postocipato il volo del pomeriggio è atterrato a Fiumicino Ha detto: “Sto bene, penso di poter giocare contro la Juve”. Gli esami dovranno confermare le sue sensazioni. ⏳ ➡️https://t.co/fP90YkSqTB#ASRoma #JuveRoma @tammyabraham pic.twitter.com/saLMlr2DLq — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) October 13, 2021

Il giocatore ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato un “trauma contusivo alla regione calcaneare destra“. L’attaccante resta in dubbio per Juventus-Roma e andrà valutato giorno per giorno.