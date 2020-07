VERETOUT: “Bella vittoria, ma dovevamo fare più gol. Il Siviglia? Pensiamo al campionato, non è finita”

AS ROMA NEWS – Jordan Veretout, autore di una doppietta su rigore, parla a Roma Tv al termine del match vinto 2-1 contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa all’Olimpico:

Doppietta da ex e grande vittoria…

Sì è una bella vittoria, stasera abbiamo giocato bene. Loro non hanno avuto molte occasioni, ma noi dovevamo fare più gol, ma penso che oggi abbiamo fatto una buona partita, con un atteggiamento positivo.

Questa Roma quante possibilità ha di arrivare in fondo all’Europa League?

Dobbiamo concentrarci sulla stagione in corso, non è ancora finita, mancano ancora due partite. Abbiamo quattro punti di vantaggio sul Milan, dobbiamo recuperare perché mercoledì sarà un’altra partita molto difficile contro il Torino. Ora pensiamo solo al Torino.