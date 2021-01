Verso Lazio-Roma: Fonseca con due dubbi di formazione da sciogliere

AS ROMA NEWS – Due dubbi di formazione per Fonseca in vista della stracittadina contro la Lazio in programma tra una manciata di giorni, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini): il primo potrebbe riguardare Leonardo Spinazzola, apparso non al meglio contro l’Inter.

Il terzino sinistro è reduce da un infortunio muscolare ed è sembrato in ritardo di condizione. Spinazzola ha però tre giorni di lavoro per riuscire a recuperare al meglio, e proverà a sfruttarli. Altrimenti è pronto Bruno Peres, che non ha sfigurato nelle sue ultime apparizioni dell’inedito ruolo di terzino sinistro.

L’altra incertezza, che rischia di diventare un’abitudine, è chi giocherà al fianco di Jordan Veretout tra Villar e Cristante. Fonseca ha concesso un giorno di riposo alla squadra, che riprenderà ad allenarsi questa mattina alle 11: ieri a Trigoria si sono visti solo gli infortunati – Mirante, Pedro, Calafiori, Santon e Zaniolo -, che però difficilmente saranno a disposizione per la gara contro la Lazio.

Fonte: Corriere della Sera