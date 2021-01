Roma, rebus terzino: ogni giornale ha un suo “favorito”

AS ROMA CALCIOMERCATO – Il mercato della Roma di questo gennaio non riesce a infiammarsi come ai vecchi tempi. I nomi che circolano sui giornali sono sempre gli stessi e per adesso non sembra essere uscito fuori il vero obiettivo di Pinto, specialmente per quello che riguarda la corsia destra.

Sfumato definitivamente Bryan Reynolds, ormai a un passo dal “parcheggio” al Benevento prima di potersi trasferire alla Juventus, sono tre i nomi dei terzini sui quali i giornali sembrano avere idee molto diverse.

Per Il Tempo il favorito della Roma è Zeki Celik, 23 anni, esterno del Lille e della Nazionale turca. E’ sicuramente il giocatore più pronto al salto nella Serie A rispetto agli altri nomi nel mirino dei giallorossi, ma è anche quello che costa di più (circa 15 milioni). La pensa diversamente l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani) secondo il quale è sempre Gonzalo Montiel il grande favorito per la fascia.

Per il Corriere della Sera (G. Piacentini) sono invece in rialzo le quotazioni di Brandon Soppy, terzino francese del Rennes che può finire in giallorosso in uno scambio con Nzonzi. Per la Gazzetta dello Sport invece un nome da tenere sott’occhio è quello di Becir Omeragic, che però sembra più adatto a giocare centrale che non esterno a tutta fascia.

Fonti: Il Tempo / Leggo / Corriere della Sera / Gazzetta dello Sport