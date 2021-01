Pinto all’Olimpico per Lazio-Roma? Forse con ElSha come regalo

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto spera di esordire all’Olimpico per il derby di venerdì sera. Il general manager giallorosso, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è ancora confinato in un albergo dell’Eur in attesa che si negativizzi dal Covid. La speranza è di farcela prima di Lazio-Roma, per poter sedere in tribuna vicino ai Friedkin.

Nonostante la positività al Coronavirus, il dirigente portoghese sta lavorando a stretto contatto con Ryan Friedkin alla costruzione della nuova squadra. A gennaio arriveranno due rinforzi: un attaccante che possa giocare sulla trequarti e un terzino. Il più vicino sembra essere Stephan El Shaarawy, tanto che la Gazzetta dello Sport oggi titola che potrebbe essere il Faraone il regalo col quale Pinto spera di presentarsi alla piazza romanista.

La speranza è che ElSha riesca in questi giorni a risolvere il suo contratto con lo Shanghai Shenhua, in modo tale da poter poi firmare a parametro zero con la Roma. I cinesi risparmierebbero un maxi-ingaggio (circa 16 milioni l’anno) e i giallorossi avrebbero un giocatore a costo zero che già conosce tutto del campionato italiano e della piazza. Ecco perché Fonseca l’ha indicato come il suo preferito, in alternativa ha chiesto a Pinto di andare su Bernard. Già, proprio lui, il brasiliano che ha avuto allo Shakhtar e che nell’Everton gioca a singhiozzo.

Per la corsia destra invece risalgono le quotazioni di Brandon Soppy, giovane difensore del Rennes che piace a Pinto: la Roma può imbastire uno scambio col club francese potendo inserire Nzonzi, sempre titolare nella squadra transalpina, come contropartita. Piace anche Celik del Lille, che però costa circa 15 milioni.

Fonte: Gazzetta dello Sport