Giudice sportivo: Villar e Mancini entrano in diffida

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Lega Nazionale Professionisti Serie A, tramite il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il Comunicato Ufficiale N. 137 del 12 gennaio 2021 con oggetto le decisioni del Giudice Sportivo.

Da segnalare, in chiave Roma, che il difensore, classe ’96, Gianluca Mancini ed il centrocampista spagnolo, classe ’98, Gonzalo Villar sono entrati in diffida per aver rimediato la quarta ammonizione in occasione della partita contro l’Inter all’Olimpico (AS Roma vs FC Internazionale 2-2, 10 gennaio 2021).

Erano già in diffida il difensore brasiliano Ibanez e il centrocampista Bryan Cristante.

Fonte: legaseriea.it