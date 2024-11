Verso Napoli-Roma: Lukaku recupera, sfida con Dovbyk. Per Hummels pronto un battesimo di fuoco

AS ROMA NEWS – Inizia la settimana che porterà alla sfida tra Napoli e Roma che si giocherà domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona, una partita che segna l’esordio stagionale di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa dopo l’esonero di Juric.

Tra i campani recupera il grande ex della partita: Romelu Lukaku sarà regolarmente in campo contro quei giallorossi per i quali aveva vestito la maglia appena qualche mese fa. L’infiammazione al ginocchio non è del tutto alle spalle, ma il belga sarà comunque della partita. Stesso discorso per l’altro nove del match, Artem Dovbyk, portato a Roma a suon di milioni per non far rimpiangere il belga: anche l’ucraino sta combattendo con un problema molto simile all’articolazione, ma questo non gli ha impedito di giocare con la sua nazionale nel match pareggiato sabato contro la Georgia.

Tra i giallorossi possibile impiego dal primo minuto per Mats Hummels: in settimana mister Ranieri testerà attentamente le sue condizioni fisiche e soprattutto atletiche, e se le risposte saranno positive è probabile che il tedesco possa giocare dal primo minuto con Mancini e Ndicka ai suoi lati. Per l’ex Borussia si tratterebbe di un battesimo di fuoco, dovendosela vedere proprio con un cliente molto scomodo come Lukaku. A Ranieri, dopo attente valutazioni, l’ultima parola.

Giallorossi.net – T. De Cortis

