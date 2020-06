Verso Roma-Sampdoria: Fonseca punta su Mkhitaryan-Perez. A destra sale Zappacosta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Si torna finalmente a parlare di calcio giocato. Tra meno di dieci giorni infatti ripartirà il campionato della Roma che mercoledì 24 alle 21:45 scenderà sul terreno dell’Olimpico per affrontare la Sampdoria del grande ex Claudio Ranieri.

Paulo Fonseca avrà l’imbarazzo della scelta: tranne Zaniolo, che rientrerà tra i convocati intorno ai primi di luglio, il mister prevede di avere tutti a disposizione. In porta Mirante insidia Pau Lopez, che è ancora ai box per un problema al polso ma che dovrebbe recuperare in tempo per la sfida contro i doriani.

In difesa scontata la presenza di Smalling e Kolarov, con Mancini che dovrebbe fare coppia con il centrale inglese. A destra ballottaggio tra Santon e Zappacosta: il terzino di proprietà del Chelsea è ormai recuperato al 100% e potrebbe anche partire titolare. Visti i cinque cambi a disposizione del tecnico, il suo impiego dal primo minuto non dovrebbe rappresentare un problema.

A centrocampo riecco Diawara che farà coppia con Veretout, mentre sulla trequarti Pellegrini agirà alle spalle di Dzeko. Sulle fasce laterali c’è la maggior concorrenza, ma Carles Perez e Mkhitaryan partono in vantaggio su Cengiz Under e Justin Kluivert, entrambi dati per possibili partenti a settembre. Ma i due giovani attaccanti esterni saranno comunque molto utili a Fonseca a partita in corso per creare grossi grattacapi ai difensori doriani con la loro rapidità. Cristante, Pastore, Perotti e Spinazzola gli altri calciatori che potrebbero subentrare a partita in corso in caso di necessità. Insomma, per Fonseca ora c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Giallorossi.net – A. Fiorini