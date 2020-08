Vertonghen, parla l’agente: “Ci sono stati contatti con la Roma, ma ha preferito il Benfica per il contratto triennale”

CALCIOMERCATO AS ROMA – Il procuratore di Vertonghen ed ex giocatore belga, Tom De Mul, ha parlato al portale Sporza, raccontando alcuni retroscena legati al recente trasferimento del giocatore al Benfica.

In particolare, il procuratore avrebbe confermato l’interesse di altre squadre, tra cui la Roma, ma ha svelato che il giocatore avrebbe preferito il Benfica principalmente per la durata del contratto.

Queste le parole di De Mul: “Il Benfica all’inizio non era la sua prima scelta. È andato tutto liscio con loro, il contatto con Tiago Pinto e Rui Costa è avvenuto qualche settimana fa. Il club ha lavorato bene per convincere Vertonghen, perché c’erano altri club interessati, ma per il Benfica Jan era una priorità. Gli hanno offerto stabilità e continuità, specialmente con il triennale e questo è fondamentale per il giocatore a questo punto della sua carriera. C’erano stati contatti con club italiani come Roma, Inter e soprattutto Napoli, che a un certo punto, si erano fatti davvero concreti. Per Jan, però, il contratto di tre anni era molto importante, così come il fatto che potesse giocare per vincere dei trofei e in Champions League o, comunque, di sicuro almeno in Europa League. E la vita della moglie e dei figli a Lisbona procede molto bene. Quindi il Benfica non era la prima scelta di Vertonghen all’inizio, ma Jan ha cominciato a pensarci sempre di più.”

“Alla fine, tutto è andato bene e i pezzi del puzzle sono andati al loro posto. Si è sentito molto stimato, apprezzato e il club si è fidato di lui. Può giocare benissimo per tre anni al Benfica e allo stesso tempo in nazionale, perché anche lì ha tante ambizioni. Con il Tottenham non ci sono sentimenti di vendetta, ha giocato tanto tempo al Tottenham e ha solo bei ricordi. Ora la testa è interamente sul Benfica e questo è positivo. La voglia è ancora tanta, di continuare a lottare per vincere così come aveva fatto anche all’Ajax. Anche se il Tottenham è una grande squadra, lì non è successo sempre. Vincere trofei e conquistare qualcosa in Europa, questo aveva in mente Jan. Witsel non aveva un interesse personale che Jan scegliesse il Benfica. Gli ha parlato dal cuore di questa società ed è stato molto positivo e ha avuto di certo la sua influenza. Anche Mourinho è stato molto positivo sul Benfica”.