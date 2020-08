La Roma non molla Smalling: continua la trattativa con il Manchester United

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Roma non ha intenzione di demordere e continua a studiare una strategia per far tornare Chris Smalling a Roma, a maggior ragione dopo la firma di Jan Vertonghen con il Benfica.

Stando a quanto riporta il Corriere delle Sport, Fienga ha ripreso i contatti con il Manchester United, attualmente impegnato nelle semifinali di Europa League.

Stando però a quanto riporta il giornale, la squadra inglese valuterebbe il cartellino di Smalling addirittura 25 milioni di euro, cifra che la Roma reputa eccessivamente elevata per il difensore inglese. La trattativa prosegue, e non sono esclusi colpi di scena.

Redazione Giallorossi.net