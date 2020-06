Vertonghen vs Smalling, la Roma al bivio: classe e potenza contro velocità e sicurezza

CALCIOMERCATO AS ROMA NOTIZIE – Smalling è un po’ più lontano, Vertonghen un po’ più vicino. La Roma vuole cautelarsi nel caso in cui non riuscisse a trattenere il centrale inglese, che il Manchester United sta iper-valutando forte della richiesta di alcune big (si parla di offerte dalla Premier, ma anche la Juve e l’Inter sono interessate) pronta ad assicurarselo con 25 milioni di euro.

Non può essere tanto contento Paulo Fonseca, che aveva messo in cima alla sua lista dei desideri la conferma del gigante inglese, diventato ormai un vero e proprio leader della retroguardia giallorossa. La Roma ha provato quanto in suo potere per accontentare il proprio tecnico, ma davanti a certe richieste sarebbe costretta ad alzare bandiera bianca.

Ecco perchè negli ultimi giorni Franco Baldini è tornato alla carica per Ian Vertoghen, esperto difensore belga che si libererà a parametro zero dal Tottenham. L’accordo con la Roma è vicino, c’è intesa sullo stipendio che dovrebbe percepire in giallorosso mentre va ancora trovata la quadra sul bonus d’ingaggio che il belga vuole ricevere al momento della firma.

Ma la Roma quanto ci rimetterebbe passando da Smalling a Vertonghen? Cominciamo col dire che parliamo di due difensori molto forti, dotati di grande esperienza internazionale. Il centrale inglese ha dalla sua una velocità di base migliore, mentre il belga ha senza dubbio un piede più raffinato. Entrambi sono fortissimi in marcatura e abili nel gioco aereo. L’età pende dalla parte di Smalling, che compirà 31 anni a novembre. Vertonghen invece ne ha compiuti da poco 33 e anagraficamente non è più di primo pelo.

La Roma preferirebbe continuare con Smalling, avendo l’inglese già maturato un anno di esperienza nel nostro calcio e dimostrato ampiamente di trovarsi perfettamente a suo agio. Ma quei 25 milioni richiesti sono uno scoglio insormontabile per le casse dei giallorossi. Vertonghen sarebbe un acquisto a costo zero per quanto riguarda il prezzo del cartellino, e questo non è un particolare da poco per la Roma.

Per qualità tecniche ed esperienza, l’accoppiata Smalling-Vertonghen sarebbe stata di grandissimo livello. Ma la Roma dovrà decidere su quale dei due puntare, e al momento il belga sembra leggermente favorito per ovvie ragioni. Smalling però resta la prima scelta e la Roma non mollerà fino a quando non avrà più speranze di accontentare Fonseca.

