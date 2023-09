VIDEO – L’esultanza dello Slavia Praga dopo aver pescato la Roma. L’allenatore: “Era la squadra che volevamo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lo Slavia Praga esulta dopo aver pescato la Roma nella fase a gironi di Europa League.

Il profilo Twitter del club ceco mostra il momento in cui squadra e staff accolgono con un certo entusiasmo l’annuncio di essere finiti nel girone dei giallorossi.

A spiegare i motivi di questa felicità sono le figure principali dello Slavia, a cominciare dall’allenatore del club Jindřich Trpišovský “Siamo felici. Volevamo una squadra che attirasse i tifosi e che abbia avuto successo al 100%. È arrivata in finale nella scorsa stagione, in più ha vinto Conference League due anni fa. Ha un allenatore di livello mondiale, grandi giocatori e abbiamo piacevoli ricordi dell’ultimo confronto. Ci aspettano una bella partita, una bellissima città e uno stadio leggendario. Siamo estremamente soddisfatti”.

“La Roma era uno dei miei avversari preferiti della prima fascia, sarà una trasferta molto bella per i nostri tifosi. La Roma a Praga sarà un’altra grande attrazione per i nostri tifosi. Credo che saremo supportati da uno stadio pieno, come è consuetudine ultimamente“, ha aggiunto il primo vicepresidente del consiglio di amministrazione Martin Říha , che era presente al sorteggio.

“Volevo una squadra di vertice e la Roma lo è. Non vedo l’ora, hanno grandi giocatori in rosa e José Mourinho verrà qui. Penso che sia una grande attrazione per i nostri grandi tifosi“, ha invece detto il difensore Tomáš Holeš.