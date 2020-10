VILLAR: “Pedro è incredibile, corre come un ragazzino. Mi sento più pronto rispetto all’anno scorso”

NOTIZIE AS ROMA – Il centrocampista spagnolo Gonzalo Villar è stato protagonista della conferenza stampa di oggi al fianco del suo allenatore Paulo Fonseca. Ecco le parole del calciatore giallorosso che domani potrebbe giocare titolare:

“Qual è stata la principale difficoltà da passare al calcio italiano?”

“E’ un calcio diverso. E’ una questione di ritmo, qua è più alto. Ma in questa stagione sono più preparato dell’anno scorso”.

L’hai seguita la carriera di Pedro. Te l’aspettavi a questi livelli qui?

“Per me è stato buonissimo il fatto che sia venuto qui. E’ incredibile, non smette mai di correre, sembra un 22enne come me. Ecco perchè gioca sempre. Per Carles Perez è importante averlo qui per imparare”.

Giallorossi.net – A. Fiorini