GIALLOROSSI IN PRESTITO – Disastro Florenzi col PSG. Riccardi non sfigura ma il Pescara ne prende 4. Kluivert scalda ancora la panchina

AS ROMA NEWS – Giornata piuttosto nera per i calciatori della Roma in prestito ad altre squadre che ieri sera sono stati, chi più chi meno, protagonisti con i rispettivi club.

Cominciamo da Alessandro Florenzi, in prestito con diritto di riscatto al PSG: ieri il terzino ha giocato titolare nella sconfitta interna contro il Manchester United nella sfida di Champions League. Prestazione decisamente negativa per il calciatore ancora di proprietà della Roma, duramente criticata dai quotidiani francesi. Per L’Equipe la prova di Florenzi è stata da 4, mentre Le Parisien addirittura lo stronca con un tre in pagella.

Chi invece continua a non trovare spazio è Justin Kluivert. Il Lipsia, squadra in cui sta giocando in prestito, lo ha lasciato in panchina per tutti i novanta minuti. Nonostante i cinque cambi effettuati dall’allenatore dei tedeschi, l’olandese non ha visto il terreno di gioco. Il Lipsia ha comunque battuto i turchi del Basaksehir col punteggio di 2 a 0.

Gioca invece finalmente titolare Alessio Riccardi con il Pescara, che però ieri sera a Venezia ne incassa addirittura 4. Nel marasma generale, il giovane giocatore giallorosso salva la prestazione con alcune giocate che gli valgono una sufficienza stiracchiata nonostante la debacle degli abruzzesi.

Non trova spazio invece Devid Bouah con la maglia del Cosenza: nel derby con la Reggina, terminato 0 a 0, il terzino ex Primavera se ne resta in panchina nonostante le cinque sostituzioni effettuate dal tecnico Roberto Occhiuzzi.

Giallorossi.net – A. Fiorini