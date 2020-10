“ON AIR!” – GALOPEIRA: “La Roma ha perso appeal, ora i ds non la prendono in considerazione”, BERSANI: “Da Rangnick parole fastidiose, ma chi lo pensa”, JURIC: “Prima si fa giocare Mayoral e meglio è per lui”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Non mi stupisce l’assenza di Dzeko oggi in conferenza stampa: il bosniaco era di fatto un nuovo calciatore della Juve, poi è rimasto e credo che per un po’ di tempo non lo sentiremo parlare, perchè si parlerebbe solo di mercato. Se cambi procuratore a 35 anni, come accaduto di fatto per Kolarov, dai la sensazione di poter partire. Credo che la Roma stia mantenendo vivi i contatti con l’entourage di Milik. Domani mi aspetto PauLopez titolare…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Non so se ci sia davvero una guerra in corso tra Fienga o Fonseca, forse il dire “ne rimarrà uno solo” è un po’ forzata, ma secondo me qualcosa c’è. Se la Roma facesse risultato domani, e anche a Milano, se ci fosse una guerra in corso, non credo che l’avrebbe persa l’allenatore… In questo momento i maggiori ds non prendono in considerazione la Roma, prima c’era un progetto, adesso con la gestione degli ultimi due anni il club ha perso appeal. La Roma ha fatto passi indietro negli ultimi due anni, chi lo ha fatto lo ha fatto… Fienga non penso farà più il direttore sportivo, e magari tornerà a fare il manager. Ma di sicuro si cerca qualcos’altro nell’area tecnica, altrimenti non si starebbero cercando un dg e un ds…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Noi siamo stati i primi ad essere felici dell’addio di Pallotta, anche nella speranza che questa cosa unisse una tifoseria molto divisa su questo aspetto. Leggere però oggi che in due mesi Friedkin ha dato scacco a Pallotta…il mercato è stato molto deludente quest’anno…Quali sono state queste differenze? Io credo che Zaniolo e Pellegrini non sarebbero partiti comunque…Il discorso dello stemma non mi appassiona minimamente, è cambiato un sacco di volte, eppure sembra che sia stato solo Pallotta a farlo…Lo stemma ha subito 13 o 14 cambiamenti…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Borussia Dortmund visto ieri è vergognoso. Adesso a calcio ci può giocare chiunque…ieri ho visto uno chiamato Sancho Panza, che sta sovrappeso, che non ha fatto un dribbling, niente…eppure dicono che costi 140 milioni di euro… L’unico forte è Haaland, sembra l’anti calcio, ma è una furia, ti spacca le porte. Ma magari prende la Roma. Per il resto ho visto una squadra vergognosa. Ma anche la Juventus è stata ridicola, contro una squadra ridicola…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Ormai i titolari non sono più 11 ma 16, bisogna cominciare a ragionare in questo modo… Sul direttore sportivo, evidentemente stanno prendendo più tempo. Rangnick sicuramente c’ha parlato con i Friedkin, ma il fatto che lui dica di voler un progetto vincente subito l’ho trovato sgradevole, ma chi te pensa…Tra l’altro l’ha scartato il Milan, e non mi pare che se lo stiano litigando i top club europei…sti mitomani che pensano di fare tutti, questi personaggi del pallone perdono l’aderenza con la realtà per colpa di un ego smisurato…”

Marco Juric (Rete Sport): “La partita di domani è l’occasione per far giocare alcuni calciatore come Villar e Borja Mayoral. Sono curioso di vedere di che pasta è fatto questo ragazzo. L’anno scorso prima di vedere Kalinic titolare ce n’è voluto di tempo, anche colmplice l’infortunio, e lui ha fatto fatica a ingranare. Secondo me prima mettiamo l’attacco della Roma sulle spalle di Borja Mayoral facendolo giocare titolare, e non gli ultimi 15 minuti, e meglio è… Ds? Rimane sicuramente in corsa Campos, ma credo che ci siano nomi ancora nascosti…”

