Fienga al lavoro per la Roma senza stipendio. Confronto con Friedkin dopo l’aumento di capitale

AS ROMA NEWS – Il Ceo giallorosso Guido Fienga, che da quando sono arrivati i Friedkin ha dovuto occuparsi in prima persona anche del mercato, sta lavorando per la Roma senza percepire stipendio. E’ quello che rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida).

Fienga, scrive il quotidiano sportivo romano, non ha infatti rinnovato il suo contratto con la Roma, che è in scadenza. Il dirigente sta quindi operando senza prendere retribuzioni dal club.

Nonostante questo il Ceo resterà al suo posto fino al prossimo anno e continuerà a lavorare in queste condizioni, fino all’aumento di capitale previsto dai nuovi proprietari. Solo allora ci sarà un confronto con i Friedkin e si deciderà se proseguire o meno insieme.

Fonte: Corriere dello Sport