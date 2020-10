YOUNG BOYS-ROMA, i convocati di Fonseca: c’è Karsdorp, out Smalling

AS ROMA NEWS – La Roma ha appena reso noto l’elenco dei convocati per il match di Europa League di domani sera contro gli svizzeri dello Young Boys.

Nella lista figura il nome di Rick Karsdorp, mentre è out Chris Smalling. Questi i convocati da Fonseca per l’esordio in coppa:

Portieri: Mirante, Pau Lopez, Boer

Difensori: Fazio, Kumbulla, Juan Jesus, Ibanez, Santon, Peres, Karsdorp, Spinazzola.

Centrocampisti: Villar, Veretout, Pellegrini, Cristante, Mkhitaryan.

Attaccanti: Dzeko, Perez, Borja Mayoral, Pedro.