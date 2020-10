AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso in tempo reale

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nasce un nuovo spazio all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 21 ottobre 2020:

Ore 11:25 – Il ceo Guido Fienga sta lavorando senza contratto e senza percepire stipendio. Lo rivela il Corriere dello Sport. Il dirigente si confronterà con i Friedkin solo dopo l’aumento di capitale. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:50 – La Roma ha appena comunicato l’elenco dei convocati per la gara di domani sera contro lo Young Boys: torna Karsdorp, out Smalling. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:30 – La Roma è in partenza per Berna dove domani giocherà contro lo Young Boys. Aggregato anche Rick Karsdorp, che dunque sarà convocato.

Ore 10:20 – Il futuro di Jonas Boldt resta un mistero: il direttore sportivo, corteggiato dalla Roma, ha programmato un incontro per la prossima settimana con l’Amburgo per lavorare al rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2021. Lo rivela la Bild questa mattina.

Ore 10:00 – La Roma ha convocato in sede il procuratore di Nicola Zalewski per trattare il suo rinnovo di contratto, in scadenza tra due anni. L’offerta della società sarà intorno a 150.000 euro netti a stagione. Lo rivela oggi il Corriere dello Sport.

Ore 9:00 – Per il ruolo di ds restano in corsa Boldt, Emenalo, Berta e Campos. Ma non è da escludere che alla fine i Friedkin optino per un dirigente-ponte da affiancare a Fienga fino al prossimo giugno. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

