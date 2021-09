VILLAR: “Siamo tutti forti, non importa chi gioca. Mourinho può stare tranquillo”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Gonzalo Villar risponde alle domande dei cronisti al termine di Roma-CSKA Sofia. Ecco le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di Conference League appena conclusa all’Olimpico:

“Siamo contenti perchè abbiamo fatto una buona partita, non era facile in una competizione nuova per tutti. Non conosciamo bene le squadre, ma abbiamo fatto una grande partita”

Dopo 6 vittorie consecutive, la Roma deve proseguire con tranquillità…

“La testa è già a Verona, vogliamo continuare così perchè non abbiamo fatto nulla. Ma siamo contenti di come è iniziata la stagione”

La squadra, come a ripetuto Mourinho, ha bisogno di 20 titolari…

“Abbiamo una rosa forte, non importa chi gioca, tutti siamo pronti quando il mister decide di farci giocare. Il mister può stare tranquillo”.