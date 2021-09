La Roma ingrana la sesta: Cska asfaltato, partenza sprint anche in Conference

AS ROMA NEWS – La Roma continua a vincere, ed è questa la nota più importante della serata di ieri, che ha regalato tanti gol al caloroso pubblico dell’Olimpico. Troppo ampia la differenza tecnica con il modesto Cska Sofia, sesto nel campionato bulgaro.

Eppure i giallorossi non hanno brillato per il gioco espresso, nonostante il punteggio dica altro. Troppe pause, poca sostanza a centrocampo, i terzini che hanno spinto poco: tutti aspetti rimarcati dall’incontentabile Mourinho a fine partita.

La squadra parte male, gioca sotto ritmo e viene castigata dalla rete di Carey, che in velocità prima anticipa Villar e poi salta con troppa facilità Mancini, prima di scaricare il suo sinistro in rete.

Un gol che ha come effetto quello di scuotere la Roma dal torpore. Pellegrini, ancora una volta il migliore in campo, riveste subito i panni di leader e trova il gol del pareggio con una splendida conclusione dal limite che scavalca Busatto e si infila sotto al sette.

La squadra è più sciolta, e vuole chiudere avanti già il primo tempo. Ci riesce grazie al redivivo El Shaarawy, tornato ad essere il giocatore determinante del pre-Cina: il suo destro dal limite è micidiale, e porta avanti i giallorossi. Nella ripresa la Roma ricomincia come in avvio di gara, giocando sotto ritmo, e il Cska prende campo.

Mou se ne accorge e decide di cambiare completamente il centrocampo: fuori Villar e Diawara, dentro Cristante e Veretout. Il cambio gli dà ragione, perché passano appena cinque minuti e la Roma chiude i giochi: Calafiori si accende a sinistra e serve a Pellegrini la palla del 3 a 1.

Il CSKA Sofia si spegne, e poi crolla: a dieci minuti dalla fine viene espulso Wildschut per doppia ammonizione. I giallorossi non si fermano e affondano come una lama nel burro: segna Mancini, poi è il turno di Abraham, in rete con un bel tocco morbido a scavalcare il portiere in uscita. Anche Shomurodov, molto positivo, avrebbe diverse occasioni per fare gol, ma il palo gli nega la gioia.

La Roma chiude con un pokerissimo e infila la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppa. Mou non può che esserne contento, visto che a fine gara dirà l’iconica frase “per me divertirsi è vincere“. Ora testa al campionato, dove si alzerà l’asticella: il Verona ha un bisogno disperato di punti, e giocherà la partita della vita. Al Bentegodi servirà questo spirito di squadra per non arrestare la striscia di vittorie e continuare a sognare.

Giallorossi.net – A. Fiorini