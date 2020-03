VILLAR: “Ringrazio Fonseca per la fiducia, ho lavorato tanto per questa opportunità. Contento per la vittoria”

AS ROMA NEWS – Gonzalo Villar parla a Roma TV al termine del match giocato contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa alla Sardegna Arena:

Sei emozionato? Cosa hai pensato quando il mister ti ha mandato in campo?

Molto contento che il mister abbia avuto fiducia in me. Io ho lavorato per ottenere questa opportunità, sono molto contento per il risultato della squadra.

Cosa ti aveva detto di fare Fonseca?

Mi ha detto di fare quello che so fare, è il motivo per il quale mi hanno preso. E’ da mesi che lavora con me e mi dice cosa vuole da me.

Tante emozioni, ti è piaciuto il clima che hai trovato a Cagliari?

Sì, sono molto contento per l’esordio. Abbiamo fatto una buona partita, sono contento per la vittoria.

Tanti complimenti…

Grazie, ho dovuto lavorare tanto per questa partita. Il Cagliari è una squadra difficile, hanno tanti giocatori come Nainggolan e Pellegrini. Sono contento per la vittoria.

Quale posizione preferisci?

E’ il mister che decide dove schierarmi, preferisco la posizione dove ho iniziato la partita, quella da numero 8. Ringrazio il mister per la fiducia.