Villar: “Sogno di tornare alla Roma. De Rossi mi avrebbe dato una chance, gli sarebbe piaciuto avermi in rosa”

AS ROMA NEWS – “Sono stati due anni importanti, ci penso spesso. Sono diventato un tifoso giallorosso: guardo sempre le partite e spero che questa stagione possa raggiungere grandi risultati”. Sono le parole di Gonzalo Villar riguardo alla Roma, rilasciate a Gianlucadimarzio.com.

L’ex giallorosso è sincero, parla col cuore in mano e si vede. Tiene ancora molto alla Roma, con cui ha giocato 64 partite, prima di lasciarla a titolo definitivo lo scorso gennaio. “Peccato, perché penso che De Rossi mi avrebbe dato una chance per ripartire“.

Con “Daniele” – lo chiama quasi sempre per nome – Gonzalo ha mantenuto un bel rapporto: “Ci siamo sentiti più volte, di recente. Gli ho detto che mi avrebbe fatto piacere lavorare con lui, e lui ha detto lo stesso di me, gli sarebbe piaciuto avermi in rosa. Ha delle belle idee di calcio, sono sicuro che diventerà un grande allenatore”.

E alla domanda su quale fosse il suo sogno, Gonzalo non esita un secondo: “Dal cuore mi viene da dire tornare a Roma: nel momento più alto della mia crescita il percorso è stato tagliato. Spero di poter riaprire quella pagina un giorno, sento di avere ancora molto da dire“.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

