RITIRO ROMA: lavoro tattico per i ragazzi di De Rossi, ancora out Baldanzi (VIDEO)

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Seconda giornata di allenamenti per la Roma, ospite al St. George’s Park per svolgere il suo ritiro inglese in vista dell’inizio del campionato.

E’ tornato ad allenarsi con i compagni Leandro Paredes, non sono disponibili invece Artem Dovbyk (che spera di raggiungere i compagni nei prossimi due giorni) e Tommaso Baldanzi, alle prese con un problema muscolare.

Qui sotto il video appena pubblicato dalla Roma sui social con alcune immagini della seduta odierna.

