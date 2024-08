Chiesa senza offerte dopo il no alla Roma: la Premier si defila, e la Juventus lo “cancella” anche on line

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Strano e beffardo destino quello di Federico Chiesa, messo letteralmente alla porta dalla Juventus dopo le esagerate richieste del calciatore per rinnovare il suo contratto in scadenza.

I bianconeri hanno deciso di metterlo fuori squadra e ora hanno addirittura tolto la sua maglia da quelle in vendita sul loro store on line. Insomma, Chiesa, che sperava di far ricredere Thiago Motta, è stato letteralmente cancellato dalla Juventus. E ora il suo agente è alla disperata ricerca di una squadra pronto a puntare su di lui.

Era disposta a farlo la Roma, pronta fin da inizio mercato a scommettere sull’attaccante, pallino di De Rossi. Ma le avances dei giallorossi hanno trovato una inaspettata freddezza da parte del giocatore, che sperava di poter puntare a club da Champions. Da lì il dietrofront dei giallorossi, che vogliono in squadra solo calciatori convinti al 100% di sposare il progetto dei Friedkin.

E ora? Per Chiesa si sono chiuse le porte della Premier: le big inglesi, sondate in lungo e in largo, sono rimaste freddissime. Restano in piedi le ipotesi Inter e Napoli: Conte lo vorrebbe con sè, ma gli azzurri hanno in quel ruolo un certo Kvaratskhelia, i nerazzurri potrebbero imbastire uno scambio con Frattesi.

E la Roma? Nelle ultime ore si era parlato di un possibile riavvicinamento dei giallorossi, voce subito smorzata da Trigoria. Per quella fascia Ghisolfi ora guarda altrove, tentato dal puntare su una giovane promessa: Wesley Gassova, Fernandez-Pardo e Antonio Nusa i tre diciannovenni che piacciono molto al ds romanista. Per Chiesa quel treno sembra essere ormai passato.

Giallorossi.net – G. Pinoli

