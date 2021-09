Vina ko: oggi il responso. E ora Santon spera

AS ROMA NEWS – Roma in apprensione per le condizioni fisiche di Matias Vina: il terzino ha accusato un fastidio alla coscia e nelle prossime ore effettuerà i controlli per capire di che entità è il suo problema.

Dallo staff medio della nazionale uruguagia sono arrivate rassicurazioni: al momento sembra più probabile che si tratti solo di un semplice affaticamento, ma il timore è che possa esserci una lesione muscolare.

Nella prima ipotesi, il giocatore resterebbe con la sua nazionale in vista dell’impegno interno contro l’Ecuador, nella seconda invece Vina farebbe immediatamente ritorno a Roma per cominciare le terapie.

In attesa di conoscere il risultato dei controlli, a Trigoria salgono le quotazioni di Riccardo Calafiori per la partita di domenica contro il Sassuolo. Il suo impiego, anche qualora Vina non avesse nulla di grave, appare scontato. A meno che Mou decida di schierare Ibanez a sinistra come ha già fatto più volte in precampionato. Ipotesi che al momento, anche considerate le condizioni di Smalling, appare poco probabile.

Ma a sperare in queste ore è anche Davide Santon: stando a quanto scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini), il terzino è l’unico esubero che ha ancora qualche possibilità di essere reintegrato vista la carenza di terzini nella Roma.