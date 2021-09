Italia, Mancini lascia la Nazionale per un problema al piede. Non è in dubbio per Roma-Sassuolo

NOTIZIE ROMA CALCIO – Gianluca Mancini lascia il ritiro della Nazionale per un problema al piede ma non è a rischio per la prossima gara di campionato.

Il difensore della Roma, infatti, nella giornata di oggi ha lasciato Coverciano per far ritorno verso la Capitale e non prenderà dunque parte ai prossimi impegni con gli azzurri.

Il difensore è rientrato a Trigoria solo a scopo precauzionale per un’infiammazione alla pianta del piede destro. Non si tratterebbe di nulla di grave per il numero 23, che ora dovrà osservare qualche giorno di riposo e trattamenti specifici, ma sarà in campo per Roma-Sassuolo.