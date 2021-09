La Roma vince il braccio di ferro col Napoli: ingaggiato il classe 2008 Modugno

AS ROMA NEWS – Ricordate le schermaglie tra De Laurentiis e Fienga di due mesi fa? Il presidente del Napoli, in una conferenza stampa, parlò di una telefonata non troppo tranquilla con il CEO giallorosso Guido Fienga:

“Ieri ho chiamato Fienga della Roma, gli ho chiesto “Perché Grava mi dice che mi stai fregando un quattordicenne?”, io mica vengo a romperti le scatole. Bisogna trovare delle modalità e rispettarci altrimenti io metto quattro James Bond e ti inizio a rubare i giocatori. Anche se ci perdo offro dei soldi che so tu non puoi dar loro. Mi ha detto che sarebbe intervenuto”.

A giudicare da come sia finita la querelle, la volontà della famiglia del calciatore è stata evidentemente troppo forte. Così Emanuele Modugno, promettente attaccante classe 2008 cresciuto nel vivaio partenopeo, si è legato alla Roma.

Farà parte dell’Under 14 del tecnico Scala che vede rinforzare la propria formazione con un nuovo ed importante innesto visionato a più riprese da Bruno Conti.

Fonte: Gazzettaregionale.it