Dal Qatar: accordo raggiunto tra Nzonzi e l’Al Rayyan. Domani il giocatore sarà a Doha

CALCIOMERCATO AS ROMA – Secondo quanto riportato in questi minuti da alcuni media asiatici, Nzonzi e l’Al Rayyan avrebbero finalmente raggiunto un accordo per il trasferimento.

Già in estate il centrocampista aveva già rifiutato il club del Qatar, che però ora avrebbe avanzato una nuova offerta superiore alla precedente.

Proprio in virtù di questa offerta sarebbe stato raggiunto l’accordo tra Nzonzi e il club allenato da Laurent Blanc ,e domani il giocatore francese sarà a Doha per le visite mediche e la firma del contratto.