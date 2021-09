Vina, buone notizie dall’Uruguay: nessuna lesione. La Roma però vorrebbe farlo rientrare

NOTIZIE AS ROMA – La Roma tira un sospiro di sollievo. Arrivano infatti buone notizie per Matias Vina, che non ha riportato nessuna lesione. Il giocatore quindi (per ora) resterà in Uruguay.

Il giocatore contro la Bolivia non giocherà, ma potrebbe scendere in campo contro l’Ecuador.

La Roma però vorrebbe e far rientrare Vina ben prima della data prevista dell’11 settembre. Si attendono novità la prossima settimana.

(Fonte: Gazzetta.it)