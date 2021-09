Vina non convocato per Verona-Roma. Ok Mkhitaryan

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Matias Vina non sarà disponibile per la partita di domani pomeriggio contro il Verona.

Mourinho, dopo essersi confrontato con lo staff medico, ha deciso di lasciarlo a Roma e di non convocarlo per il match del Bentegodi.

Il giocatore ha infatti rimediato una leggera distorsione al ginocchio e non è riuscito a recuperare. E’ partito invece con il resto della squadra Henrikh Mkhitaryan.

Redazione Giallorossi.net